Xiaomi: enorme leak svela tutti gli smartphone del 2022, c'è una sorpresa

Il 2022 di Xiaomi è iniziato con l'annuncio degli smartphone della serie Xiaomi 12, che potrebbero fare il loro debutto internazionale nei prossimi mesi. Molti fan della casa di Pechino, tuttavia, hanno già iniziato a chiedersi quali altri device saranno lanciati nel 2022 da Xiaomi: fortunatamente, un noto leaker sembra avere una risposta.

Il tipster cinese Digital Chat Station, noto per le sue previsioni estremamente affidabili, ha infatti pubblicato su Weibo un elenco di nomi in codice di smartphone Xiaomi, che dovrebbe comprendere tutti i dispositivi che l'azienda programma di pubblicare nel corso dei prossimi dodici mesi. In particolare, l'elenco comprende 12 codename, dunque 12 smartphone diversi, tutti prodotti ovviamente da Xiaomi e che dovrebbero essere messi sul mercato entro fine 2022, almeno in Cina.

Trovate la lista completa pubblicata da Digital Chat Station nello screenshot riportato in calce, mentre il leaker stesso e il portale GizmoChina hanno analizzato i nomi in codice per cercare di prevedere quali device stia preparando Xiaomi per i prossimi dodici mesi.

I primi quattro codename sono Xiaomi Munch, Xiaomi Rubens, Xiaomi Matisse e Xiaomi Fog: stando a quanto riporta GizmoChina, i quattro device dovrebbero essere gli smartphone della serie Redmi K50, ovvero rispettivamente Redmi K50 "standard", Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro Plus e infine Redmi K50 Gaming Edition.

Le prime indiscrezioni su Xiaomi Redmi K50 risalgono allo scorso giugno, ma grazie a Digital Chat Station possiamo farci un'idea più chiara di cosa troveremo sotto la scocca dei device: in particolare, i top di gamma avranno un SoC Snapdragon 8 Gen 1 e un MediaTek Dimensity 9000, mentre i modelli a prezzo ridotto utilizzeranno uno Snapdragon 870 e un MediaTek Dimensity 8000.

Proseguendo con la lista del leaker cinese troviamo poi Xiaomi Thor e Xiaomi Loki, che dovrebbero essere i prossimi cameraphone flagship di Xiaomi: è improbabile che i due nomi si riferiscano a Xiaomi 12 Ultra o Xiaomi Mi Mix 5 Pro, poiché dovrebbe trattarsi di dispositivi in uscita più avanti nel 2022. Secondo Digital Chat Station, comunque, entrambi i device avranno uno Snapdragon 8 Gen 1 sotto la scocca e saranno dotati di sensori fotografici di alta qualità.

Infine, gli ultimi sei modelli della lista, Xiaomi Light, Xiaomi Thunder, Xiaomi Zizhan, Xiaomi Zijin, Xiaomi Taoyao e Xiaomi Opal, dovrebbero riferirsi ai foldable Xiaomi Mi MIX Flip e Xiaomi Mi MIX Fold 2 ed ai device midrange della serie Redmi Note 12, secondo GizmoChina. In realtà, però, i codename "Zijin" e "Taoyao" sono stati collegati già lo scorso dicembre a Xiaomi 12 Lite e Xiaomi 12 Lite Zoom, che potrebbero dunque aver subito un rebranding come device della serie Redmi Note 12.

La conferma più sorprendente di Digital Chat Station è però che tutti i device Xiaomi del 2022 avranno un SoC Snapdragon 8 Gen 1, implementato per la prima volta sui flagship della linea Xiaomi 12 solo un mese fa, mentre gli smartphone della serie Redmi 12 avranno un chipset Snapdragon 7 Gen 1, che non è ancora stato ufficialmente annunciato da Qualcomm.