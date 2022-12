Xiaomi entra nel mercato computer? In arrivo due Mini-PC, lancio imminente

Nonostante il calo dei guadagni di Xiaomi nell'ultimo trimestre, la compagnia cinese non sembra essere intenzionata a rallentare: al contrario, pare ora che Xiaomi voglia entrare nel settore dei PC, con una proposta di mini-PC della serie Mi che potrebbe essere lanciata a brevissimo.

Stando a quanto riporta WCCFTech, infatti, durante l'evento di lancio di Xiaomi 13, originariamente previsto per il 1° dicembre ma poi posticipato per la morte dell'ex-Presidente cinese Jiang Zemin, Xiaomi avrebbe presentato un mini-PC chiamato Xiaomi Host Mini PC, che è stato leakato da alcuni insider tramite dei post su Weibo.

Nelle scorse ore, il Mini PC di Xiaomi è trapelato anche in un'immagine, che trovata riportata in calce e che ne mostra lo chassis. Il device dovrebbe avere un alimentatore da soli 100 W pur supportando una GPU discreta da due slot. All'esterno, invece, abbiamo un design di colore nero opaco con un pattern esagonale su parte del pannello inferiore del dispositivo.

La cosa più preoccupante dello chassis è la mancanza di sbocchi per le ventole sui lati del Mini-PC mostrati dall'immagine, ma è comunque possibile che essi siano stati integrati sulle altre superfici del device, che non appaiono in foto. In generale, il desktop dovrebbe poter contare su due ventole da 80-90 millimetri e dovrebbe supportare le schede madri Mini-ITX.

Sempre nelle scorse ore, poi, è trapelata la scheda tecnica di un secondo Mini-PC, sempre di Xiaomi ma diverso dallo Xiaomi Host Mini: il device dovrebbe montare una APU AMD Ryzen 7 68000H e presentare una iGPU Radeon 680M (dunque non una grafica discreta come l'Host Mini), un SSD da 512 GB e una RAM non meglio specificata (forse pari a 8 GB). Il prezzo del dispositivo dovrebbe attestarsi attorno ai 550 Euro.