Xiaomi entra nel mercato degli smartphone a conchiglia? Mix Flip potrebbe essere vicino

Sono passati meno di sei mesi dall'annuncio di Xiaomi Mix Fold 3, l'ultimo smartphone pieghevole targato Xiaomi. Ora, però, sembra che il colosso cinese stia esplorando gli smartphone "Flip": il primo clamshell della compagnia di Pechino sta per arrivare sul mercato, secondo un nuovo leak.

I primi brevetti legati a Xiaomi Mix Flip risalgono ormai ad un paio d'anni fa, ma finora i leak sul nuovo device della compagnia cinese sono stati veramente pochi. Le cose sono però cambiate nelle scorse ore, quando Xiaomi Mix Flip è stato certificato da un ente cinese, ovvero la piattaforma di certificazione MIIT. Ciò significa che il device è ormai ad uno stadio piuttosto avanzato di sviluppo.

In effetti, che i lavori su Xiaomi Mix Flip fossero in corso lo si sapeva già da tempo: dei render di Xiaomi Mix Flip sono comparsi in rete lo scorso agosto, mentre la certificazione delle scorse ore non fa altro che confermare che il dispositivo sarebbe ormai in dirittura d'arrivo, almeno sul mercato cinese. Lo smartphone registrato sul database MIIT ha model number 2311BPN23C.

Sfortunatamente, la certificazione non ci dice molto sul device, se non che esso supporterà la comunicazione via satellite - una feature sempre più comune tra gli smartphone di ogni marchio. Un vecchio leak del tipster Digital Chat Station, invece, ha ribadito che lo smartphone non avrà una scheda tecnica da top di gamma, dal momento che il suo SoC sarà uno Snapdragon 8 Gen2 di scorsa generazione. È dunque probabile che le specifiche di fascia alta restino appannaggio esclusivo dei Mix Fold, con design a portafoglio.

Per il resto, dando per buoni i vecchi render trapelati in rete possiamo aspettarci che Xiaomi Mix Fold sarà simile a Motorola Razr 40 Ultra o a Samsung Galaxy Z Flip 5, seppur con uno schermo esterno appena più piccolo dei due principali competitor. Ciononostante, lo smartphone integrerà comunque tre fotocamere posteriori e un display di dimensioni sufficienti da potervi eseguire alcune azioni molto comuni, come rispondere ai messaggi e alle mail, senza aprire lo smartphone.