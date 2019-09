Xiaomi esagera: pronti quattro smartphone con fotocamera da 108MP?

La corsa alla fotocamera per smartphone più potente è pronta ad arricchirsi. Secondo quanto riportato oggi da alcuni siti, Xiaomi sarebbe pronta a lanciare sul mercato ben quattro smartphone con fotocamera posteriore principale da ben 108 megapixel.

I quattro dispositivi avrebbero i nomi in codice "Tucana", "Draco", "Umi" e Cmi" e sono stati scovati nell'applicazione Mi Gallery di MIUI, a cui è stato aggiunto il supporto alle fotografie a 108 megapixel per gli smartphone sopra indicati. Ovviamente non è scontato che tutti e quattro andranno ad espandere la gamma Xiaomi, e due di essi potrebbe anche entrare nel listino di Redmi.

Le fotocamere da 108 megapixel probabilmente utilizzeranno il sensore Samsung ISOCELL Bright HMX, in quanto Sony ancora non ha lanciato le proprie soluzioni.

Ad oggi non sono arrivate conferme ufficiali da parte del produttore, e l'introduzione al supporto alle immagini da 108MP non comporta necessariamente l'arrivo di un sensore di questo tipo. Tutto però lascia presagire che la direzione intrapresa da Xiaomi sia questa, in quanto la società è stata tra le prime a pompare in maniera importante i sensori fotografici dei propri smartphone. Anche la logica va verso questa novità: non avrebbe senso introdurre il supporto alle immagini da 108MP in un'app Galleria senza che il telefono le possa scattare.