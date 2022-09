Xiaomi esagera con ricarica rapida: nuova tecnologia fa 0-100% in 8 minuti!

I principali brand smartphone internazionali continuano a lavorare sullo sviluppo di un sistema di ricarica rapida ancora più potente: mentre iQOO e OPPO pensano alla ricarica a 240W, Xiaomi ha completato i test a 210W riuscendo nell’intento di effettuare il passaggio da 0 a 100% in circa otto minuti.

Secondo quanto ripreso dai colleghi di Android Headlines, il colosso cinese ha condotto una serie di prove con lo Xiaomi 11 Ultra e un nuovo sistema di ricarica a 210W. I test sul campo sarebbero stati effettuati senza intoppi, tanto che la società ha già ottenuto la certificazione in vista dell’immissione sul mercato. Bisogna notare, ad ogni modo, che gli otto minuti circa richiesti per la ricarica completa si riferiscono a batterie da circa 4.000 mAh; pertanto, come è facile intuire, una dimensione maggiore richiede più tempo.

Questa nuova velocità di ricarica potrebbe essere nei piani di Xiaomi per i prossimi smartphone top di gamma, come gli attesissimi Xiaomi 13 o Xiaomi 13 Ultra, ma si tratta di una teoria da prendere con le pinze. Una cosa è certa: in Cina le principali aziende del mercato smartphone si divertono a partecipare a questa corsa al wattaggio più elevato; quindi, il lancio potrebbe avvenire molto presto. Parlare già di date o periodi vaghi di lancio è difficile; di conseguenza, attenderemo maggiori dettagli nel corso dei prossimi mesi.

Una recente indiscrezione proveniente dall’India, invece, parla del possibile addio al caricabatterie dalla confezione dei Redmi.