Xiaomi espande linea AIoT con Buds 4 Pro, Watch S1 Pro ed Electric Scooter 4 Ultra

Con il Mobile World Congress di Barcellona alle porte, Xiaomi ha pensato di anticipare tutti presentando già nuovi prodotti AIoT: l’innovativa lineup comprende Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro e Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, per trasformare l’interazione quotidiana con la tecnologia.

Gli auricolari TWS Xiaomi Buds 4 Pro sono caratterizzati dalla tecnologia LDAC di Sony, la quale garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 990kbps e una profondità di bit fino a 32 bit, assieme al supporto Hi-Res Audio Wireless. Non manca la tecnologia ANC, mentre la feature Built-in Dimensional Audio rileva i movimenti della testa degli utenti e regola di conseguenza il suono, garantendo la precisione di ogni dettaglio sonoro. Il design è oltretutto stellare, grazie a una capsula esclusiva con magneti multipli, morbidi auricolari in LSR offrono tre diverse misure per vestibilità ottimale e stabilità, e funzione Intelligent Fit Monitoring. I colori? Star Gold e Space Black. Il prezzo? 249,99 euro su mi.com e Xiaomi Store Italia.

Lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro è la sintesi della fusione tra le ultime tecnologie degli orologi intelligenti e il design dei modelli classici analogici. Il display AMOLED da 1,47" viene accompagnato da una corona girevole e un vetro in cristallo di zaffiro antigraffio, ed è disponibile nei colori Black e Silver, con cassa argentata e cinturino in pelle marrone, oppure cassa nera con cinturino in gomma fluorurata nera; entrambe le varianti hanno oltre 100 eleganti quadranti per soddisfare tutti i gusti. Lo smartwatch permette di monitorare oltre 100 attività sportive, con programmi differenti, e non mancano le funzioni di monitoraggio per sonno, frequenza cardiaca, SpO2, calorie bruciate e intensità dell’esercizio fisico. In questo caso, il prezzo di partenza è di 299,99 euro.

Infine, lato mobilità elettrica Xiaomi ha presentato il suo primo monopattino con sistema a doppia sospensione, l’Electric Scooter 4 Ultra, dalla guida fluida e sicura anche su terreni più accidentati. Grazie all'aumento di altezza del telaio e all'avanzato sistema di sospensioni doppie, gli utenti acquisiscono una migliore visibilità e stabilità, anche quando viaggiano su superfici irregolari. Per ridurre il rischio di scoppio dei pneumatici, Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra monta gomme da 10 pollici più grandi con Xiaomi DuraGel. Il prezzo di questo monopattino elettrico è fissato a 999 euro.