Xiaomi espande la rete degli Store in Italia: tocca alla provincia di Foggia

A pochi giorni dal lancio in Italia di Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, Xiaomi annuncia l'apertura in vista del Natale del nuovo Xiaomi Store in provincia di Foggia. Il brand store aprirà i battenti domani 16 Dicembre 2021 in provincia di Foggia.

Lo Xiaomi Store del Centro Commerciale GrandApulia (Foggia) sarà inaugurato domani, giovedì 16 dicembre alle ore 10.30. Per l'occasione Xiaomi ha organizzato alle ore 12 una Xiaomi ClassRoom con un numero limitato di 30 persone, che permetteranno ai partecipanti di scoprire le caratteristiche e funzionalità della Serie Xiaomi 11T.

Il punto vendita occuperà un'area di 150mq e coinvolgerà 6 customer assistant, che assisteranno i fan Xiaomi in ogni loro necessità e curiosità. Si tratta del 22esimo negozio italiano aperto da Xiaomi, ed il secondo in Puglia.

“Il 2021 è stato un anno straordinario per Xiaomi e siamo sicuri che questo trend continuerà e si rafforzerà nel 2022 portando il brand a essere sempre più conosciuto e riconoscibile in Italia” ha affermato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Attraverso questa nuova inaugurazione Xiaomi rafforza ulteriormente la sua presenza nel nostro paese, dove il brand asiatico ha riscosso sin da subito un successo importante ed i prodotti sono apprezzati dagli utenti, sia in ambito smartphone che non.