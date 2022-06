Xiaomi, l'estate inizia col botto: anche Mix Fold 2 e Xiaomi 12S in arrivo a giugno

Quello di giugno si prospetta essere un mese di fuoco per Xiaomi, che dovrebbe lanciare ben sette nuovi smartphone sul mercato. Non stupisce dunque che già da qualche giorno stiano trapelando copiose le indiscrezioni su Xiaomi 12 Ultra, 12S, 12S Pro e Mi Mix Fold, che dovrebbero tutti comporre la lineup estiva del colosso pechinese.

Oggi, dopo l'apparizione di Xiaomi 12S Pro con il chip MediaTek Dimensity 9000 sul database della certificazione cinese 3C, fanno la loro comparsa sul sito web anche Xiaomi 12S e Xiaomi Mix Fold 2, che dunque sembrano essere ormai ad un passo dall'uscita: la registrazione sul sito di una certificazione, infatti, avviene sempre a ridosso del lancio degli smartphone, o quantomeno quando i primi prototipi di vendita sono completi.

Nello specifico, dal database 3C scopriamo che Xiaomi 12S avrà model number 2206123SC, mentre Xiaomi Mix Fold 2 avrà numero di modello 22061218C: entrambi i device, poi, godranno del fast charging cablato fino a 67 W e saranno lanciati con lo stesso caricatore, il che potrebbe anche indicare che i due device avranno la stessa batteria da 4.400 mAh.

In termini tecnici, sappiamo che Xiaomi 12S avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1, anche se non è da escludere l'esistenza di una seconda variante del telefono dotata di chip MediaTek Dimensity 9000. I due selling point principali del dispositivo, comunque, dovrebbero essere lo schermo AMOLED non-LTPO con refresh rate da 120 Hz e l'ottima fotocamera posteriore da 50 MP, che potrebbe essere stata realizzata da Xiaomi in collaborazione con Leica.

Per quanto riguarda Xiaomi Mix Fold 2, invece, il device dovrebbe avere uno schermo LTPO da 8.1" con refresh rate da 120 Hz e un chip Snapdragon 8+ Gen1 sotto la scocca. Purtroppo, per il momento non sappiamo molto circa le fotocamere del device, se non che la selfie-camera interna sarà direttamente integrata sotto lo schermo, senza alcun punch-hole.