Xiaomi, parte l'estate con la Summer Campaign: tanti sconti fino al 31 Luglio

Con le ferie alle porte per molti, o già iniziate per altri, Xiaomi ha dato il via alla Summer Campaign che per tutta l’estate terrà compagnia gli utenti con una serie di sconti molto interessanti.

Si parte con la Redmi Note 12 Series, l’ultima famiglia della serie Redmi Note che include Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12: tutti vantano un display AMOLED a 120Hz da 6,67 pollici, mentre su Redmi Note 12 Pro+ 5G troviamo una fotocamera principale da 200MP con ricarica rapida a 120W.

In sconto anche lo Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite: i due monopattini elettrici sono in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h e salire pendenze fino a 16%. La batteria interna è da 7650 mAh, ed insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore permette di ottenere un’alta efficienza.

Xiaomi guarda anche alla pulizia domestica con gli sconti su Xiaomi Robot Vacuum X10, S10+, S12 ed E12, i robot aspirapolvere che possono lavare ed aspirare la casa per consentire agli utenti di uscire in libertà lasciandogli completare le faccende domestiche di base.

Tutti i prodotti sono disponibili su mi.com, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo fino al 31 luglio 2023.

