Xiaomi, evento di lancio italiano il 15 luglio: Mi Band 5 e altro?

Xiaomi ce l'ha fatto sapere senza troppi giri di parole, inviandoci l'immagine che potete vedere in copertina accompagnata dalla scritta "stay tuned": mercoledì 15 luglio 2020 ci sarà un evento di lancio italiano che prenderà il via alle ore 14:00 nostrane.

Le icone presenti nell'immagine "parlano chiaro": non mancherà una diretta streaming trasmessa in contemporanea su Facebook, YouTube e sul portale ufficiale dell'azienda. Tra l'altro, l'illustrazione inviataci da Xiaomi ci lascia anche qualche indizio su quanto verrà presentato. Infatti, all'interno del "2" è presente quella che sembra la ruota di un monopattino elettrico (per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, che sia in arrivo un successore?).

Il primo "0" sembra invece rappresentare in tutto e per tutto la smartband Mi Band 5, già annunciata all'estero. Il secondo "2" pare quasi raffigurare il comparto fotografico e il sensore di impronte digitali di uno smartphone, ma è difficile al momento fare previsioni sul modello coinvolto. L'ultimo "0" sembra infine riferirsi alla Xiaomi Mi TV Stick trapelata recentemente. Insomma, l'evento del prossimo 15 luglio 2020 potrebbe essere interessante per gli appassionati, dato che si sta parlando di prodotti attesi da una certa tipologia di utenti.

Rimanendo sempre in casa Xiaomi, sapevate che recentemente è stato portato in Italia il televisore Mi TV 4S da 65 pollici?