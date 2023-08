Xiaomi F2 Smart Fire TV 32 appena arrivato e già in sconto su Amazon

Andando oltre all'acquisto periodico scontato su Amazon, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate dal popolare store e-commerce. A tal proposito, infatti, è già stato avviato uno sconto relativamente al nuovo Smart Fire TV Xiaomi F2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto nell'ambito della versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello viene infatti ora proposto a un prezzo pari a 189,99 euro. Stando a qualche si può leggere sul sito Web di Amazon Italia, il prezzo più basso recente (negli ultimi 30 giorni) è stato di 209 euro. In parole povere, c'è di mezzo uno sconto del 9%.

Non c'è insomma bisogna di effettuare chissà quale calcolo per comprendere che si possono risparmiare 19,01 euro. Non è però più di tanto la consistenza dell'offerta in sé a farsi notare, bensì il fatto che un modello di televisore smart appena approdato sul mercato risulti già al centro di un'iniziativa promozionale su Amazon.

In ogni caso, per ulteriori dettagli sul prodotto, che dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Xiaomi. Per il resto, potrebbe interessarvi anche dare un'occhiata al nostro approfondimento sull'esperienza Fire OS lato TV, così da comprendere al meglio a quale tipologia di prodotto si fa riferimento.

