Xiaomi Fan Festival su Amazon: una pioggia di sconti su aspirapolveri e prodotti smart

Come abbiamo avuto modo di raccontare, è partito lo Xiaomi Fan Festival, il nuovo volantino con cui Xiaomi festeggia il suo compleanno. Le promozioni sono approdate anche su Amazon, dov'è possibile godere di tanti sconti su aspirapolveri e prodotti per la smart home.

Sconti Xiaomi Fan Festival su Amazon

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S , Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d'Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana: 199,99 Euro (252,98 Euro)

, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d'Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana: 199,99 Euro (252,98 Euro) Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 , Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione a 120 AW, Durata della Batteria Fino a 60 Minuti, Spazzola Anti-Groviglio, Tre Modalità di Potenza, Versione Italiana: 159,99 Euro (229,99 Euro)

, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione a 120 AW, Durata della Batteria Fino a 60 Minuti, Spazzola Anti-Groviglio, Tre Modalità di Potenza, Versione Italiana: 159,99 Euro (229,99 Euro) Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro , Purificatore d'Aria Smart 4 Pro, Controllo Vocale, Schermo Touch OLED, Generatore di Ioni Negativi, Sensori ad Alta Precisione, Versione Italiana: 299,99 Euro (349,99 Euro)

, Purificatore d'Aria Smart 4 Pro, Controllo Vocale, Schermo Touch OLED, Generatore di Ioni Negativi, Sensori ad Alta Precisione, Versione Italiana: 299,99 Euro (349,99 Euro) Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-Empty Station, Stazione di Svuotamento Automatico, Capacità da 4 l, Svuotamento in 10 s, Ricarica e Svuotamento 2 in 1, Versione Italiana: 199,99 Euro (249,99 Euro)

Auto-Empty Station, Stazione di Svuotamento Automatico, Capacità da 4 l, Svuotamento in 10 s, Ricarica e Svuotamento 2 in 1, Versione Italiana: 199,99 Euro (249,99 Euro) Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Capacità del Serbatoio di 450 ml, Potenza Aspirazione 4000 Pa, 5200 mAh, Compatibile con Xiaomi Home, Nero, Versione Italiana: 399,99 Euro (499,99 Euro)

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Capacità del Serbatoio di 450 ml, Potenza Aspirazione 4000 Pa, 5200 mAh, Compatibile con Xiaomi Home, Nero, Versione Italiana: 399,99 Euro (499,99 Euro) Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro , Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Sistema di Navigazione LDS Aggiornato, Aspirazione Potente 3000 Pa, Controllo con App, 16 Tipi di Sensori, Bianco: 349,99 Euro (399,99 Euro)

, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Sistema di Navigazione LDS Aggiornato, Aspirazione Potente 3000 Pa, Controllo con App, 16 Tipi di Sensori, Bianco: 349,99 Euro (399,99 Euro) Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, Scopa Elettrica senza fili, Aspirazione a 150 AW, Schermo con Informazioni in Tempo Reale, Adattamento Automatico alla Tipologia di Pavimento, Fino a 65 min di autonomia: 227,99 Euro (299,99 Euro)

La lista completa dei prodotti smart home Xiaomi in offerta per lo Xiaomi Fan Festival è accessibile a questo indirizzo. Le promozioni in questione saranno disponibili per i prossimi 12 giorni.