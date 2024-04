Xiaomi Fan Festival, momento di grandi sconti: non solo smartphone

Dopo aver trattato una selezione di smartphone Xiaomi da tenere d'occhio, ci soffermiamo sulle offerte lanciate dal popolare brand. È infatti un momento di grandi sconti, considerando l'avvio dell'iniziativa Xiaomi Fan Festival.

GRANDI SCONTI per XIAOMI FAN FESTIVAL

Le offerte, attive fino alle ore 09:59 del 23 aprile 2024, sono tante. Queste coinvolgono non solamente il mondo degli smartphone, ma anche auricolari, robot aspirapolvere, monitor, tablet e friggitrici ad aria. C'è insomma ampia possibilità di scelta tra i prodotti del portfolio di Xiaomi.

A proposito delle offerte disponibili tramite il portale ufficiale di Xiaomi, POCO X6 5G da 8/256GB viene venduto a un prezzo di 229,90 euro (nelle giornate del 2 e 3 aprile 2024, anziché 299,90 euro). Per quel che riguarda, invece, Redmi Note 13 da 8/256GB, proposto a 249,90 euro, fino al 23 aprile l'acquisto consente di ottenere in omaggio uno smartwatch Redmi Watch 3 Active. C'è inoltre uno "sconto automatico di 30 euro su 199 euro di spesa".

Come da tradizione Xiaomi, le offerte non mancano di certo. Se vi interessa, però, andare oltre all'iniziativa coinvolta, potete dare un'occhiata alla nostra scheda Volantino. In quest'ultima abbiamo trattato un ampio numero di promozioni, tra cui rientra lo sconto Amazon su Xiaomi Redmi Note 12.