Xiaomi Festa della mamma, grandi sconti fino al 37% su smartphone e altro

La Festa della mamma si avvicina, dato che mancano pochi giorni a domenica 9 maggio 2021. Se avete intenzione di regalare un dispositivo tecnologico, dovete sapere che Xiaomi ha lanciato un'iniziativa promozionale dedicata a questa ricorrenza. Gli sconti su smartphone e altri prodotti arrivano fino al 37%.

L'iniziativa, partita oggi 3 maggio 2021 sul sito ufficiale di Xiaomi, continuerà fino al 9 maggio 2021, ovvero proprio la giornata della Festa della mamma. Ci sono dunque alcuni giorni per poter usufruire delle promozioni, che coinvolgono principalmente dispositivi mobili, ma vanno poi in realtà ad "abbracciare" un po' tutto l'ecosistema Xiaomi.

Per farvi degli esempi concreti, il nuovo Xiaomi Mi 11 Lite viene proposto, nella sua variante da 6/64GB, a un prezzo di 299,90 euro, al posto dei precedenti 329,90 euro. Si fa poi notare Redmi Note 10 da 4/128GB a 209,90 euro (in precedenza costava 229,90 euro). Non manca inoltre Xiaomi Mi 10T Pro da 8/256GB a 499,90 euro, al posto di 649,90 euro. Per quel che riguarda l'ecosistema del brand, nei prossimi giorni ci saranno anche alcune flash sale. Giusto per citarne una, gli auricolari Mi True Wireless Earbuds Basic 2 verranno venduti a 14,99 euro (in genere costano 29,99 euro).

Per il resto, in fondo alla pagina del portale ufficiale di Xiaomi ci sono anche molte altre iniziative promozionali, ad esempio quella relativa ai 5 euro di sconto extra per chi effettua per la prima volta un acquisto dall'app Mi Store. Ricordiamo che Xiaomi non è l'unico brand tech ad aver lanciato promozioni relative alla Festa della mamma. Infatti, in queste ore sono state avviate anche le offerte di Huawei.