Xiaomi Festa del Papà: miriadi di offerte su smartphone, TV e altro

Nel contesto della festa del papà, ricorrenza che si tiene oggi 19 marzo 2021, Xiaomi ha lanciato delle offerte relative al mondo della tecnologia. Come potete immaginare, gli sconti sono relativi principalmente agli smartphone, ma non solamente a questi ultimi. In ogni caso, le promozioni andranno avanti fino al 24 marzo 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il portale ufficiale di Xiaomi propone miriadi di offerte. Tra le iniziative promozionali generali, troviamo quella relativa al coupon sconto con codice father2021 (10 euro in meno su almeno 300 euro di spesa). Ci sono poi 5 euro di risparmio extra per gli ordini effettuati, solamente dai nuovi clienti, mediante l'app Mi Store. Insomma, come al solito le proposte da parte di Xiaomi non mancano di certo. Non staremo qui ad analizzarle in modo dettagliato, ma potete trovare tutte le informazioni del caso mediante il sito Web ufficiale dell'azienda cinese.

Per quel che concerne le offerte relative ai prodotti, Redmi 9T da 4/128GB viene venduto a 199,90 euro (al posto dei precedenti 229,90 euro), mentre Redmi Note 9T da 4/64GB ora costa 229,90 euro (in precedenza 269,90 euro). Non manca poi Xiaomi Mi 10 da 8/256GB in colorazione Grey a 689,90 euro (al posto di 899,90 euro, va utilizzato il coupon sconto).

Andando oltre agli smartphone, troviamo Xiaomi Mi LED TV 4S da 55 pollici a 429,90 euro (in precedenza 499,90 euro). C'è poi Mi Wireless Charging Pad a 9,99 euro (al posto di 17,99 euro), nonché Mi LED TV 4S da 65 pollici a 649,90 euro (in precedenza 699,90 euro). Questo giusto per farvi degli esempi, ma in realtà ci sono anche molti altri prodotti in promozione e le flash sale non mancano.