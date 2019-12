Xiaomi festeggia il 2020 con tanti sconti su Mi Store, con Mi Band 4 in regalo!

L'Mi Store di Xiaomi si appresta ad accogliere il nuovo anno, e quale migliore occasione se non farlo proponendo qualche sconto per i propri utenti? Il negozio ufficiale della società cinese, ha dato il via ad una serie di offerte su tantissimi prodotti, tra cui smartphone.

Fino al 5 Gennaio, collegandosi nell'apposita pagina sarà possibile accedere agli sconti del giorno.

Per oggi è disponibile Mi Note 10 con 6 gigabyte di RAM e 128GB di storage a 599,90 Euro, con tanto di Xiaomi Mi Band 4 in regalo ed un risparmio di 34,99 Euro. Su Redmi Note 8 invece viene proposto uno sconto del 18% ed è disponibile a 139,90 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 169,90 Euro di listino.

Xiaomi Mi 9T da 6/128GB invece è disponibile a 319,90 Euro, mentre Redmi Note 8 Pro con 6GB di RAM e 64 gigabyte di memoria passa a 229,90 Euro.

Non solo smartphone tra gli sconti: Mi Box S, l'Android TV Box della società cinese, è disponibile a 69,99 Euro, mentre le Mi True Wireless Earphones passano a 79,99 Euro.

Le offerte si aggiorneranno quotidianamente, ma non è tutto: a fronte di una spesa minima di 69 Euro è possibile utilizzare il coupon XIAOMI2020 per ottenere una riduzione del prezzo di 10 Euro.