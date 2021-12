Xiaomi festeggia il 2022 con miriadi di grandi sconti su smartphone e TV

Il 2022 è alle porte e un buon numero di realtà importanti sta lanciando iniziative promozionali pensate per "stappare lo spumante" (basti pensare al rimborso fino a 700 euro avviato da Samsung). In questo contesto, non poteva mancare una promozione di Xiaomi chiamata "Buon anno nuovo".

Per festeggiare l'ormai imminente arrivo del 2022, il popolare brand ha avviato miriadi di sconti. Questi ultimi sono disponibili mediante il sito Web ufficiale di Xiaomi e saranno attivi fino al 5 gennaio 2022, accompagnando quindi l'utente anche oltre Capodanno. Tra le principali tipologie di prodotti messi in offerta troviamo smartphone e TV, ma in realtà non mancano svariate altre proposte provenienti dall'importante portfolio della società.

Partendo dal mondo degli smartphone, il modello da 6/128GB di Xiaomi 11 Lite 5G NE sarà al centro di una flash sale che partirà dalle ore 00:00 del 30 dicembre 2021 e terminerà alle 23:59 del 31 dicembre 2021. Il prezzo scenderà a 299,90 euro (anziché 399,90 euro) e ci sarà la possibilità di aggiungere eventualmente 16,99 euro per portarsi a casa degli auricolari.

C'è poi un'offerta per quel che riguarda POCO F3 5G da 8/256GB, dato che quest'ultimo verrà proposto a 329,90 euro (al posto di 399,90 euro) nelle giornate del 30 e 31 dicembre 2021. Lo spumante si stapperà però con Xiaomi 11T Pro da 8/128GB, visto che il modello verrà venduto a 579,68 euro (anziché 649,90 euro) a partire dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2022 e fino alle ore 23:59 del 2 gennaio 2022. Non manca tra l'altro l'eventuale possibilità di abbinare smartband o auricolari a prezzo ridotto.

Dando invece un'occhiata a quanto proposto in ambito TV, si fa notare la flash sale che sarà attiva solamente nella giornata dell'1 gennaio 2022 relativamente al modello Mi TV Q1 75. Infatti, quest'ultimo verrà proposto a 1299 euro (al posto di 1599 euro). Eventualmente si possono aggiungere 19,99 euro per ottenere la Mi Smart Band 5. Per il resto, come ben potete immaginare, le offerte attive sono molte di più, quindi potreste voler fare un "salto" sul sito Web ufficiale di Xiaomi in questi ultimi giorni del 2021.