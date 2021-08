Xiaomi festeggia l'anniversario di Mi 1: regali in arrivo ai suoi possessori

Sono passati ben dieci anni dal lancio di Xiaomi Mi 1, il primo smartphone del colosso cinese reso disponibile nel mercato domestico. Al tempo costituiva una “piccola rivoluzione” per il prezzo competitivo nonostante fosse un dispositivo di fascia alta, tanto che le unità vendute sono state 184.600. Ebbene, ai loro possessori verrà fatto un regalo.

In occasione dell’anniversario del dispositivo mobile Xiaomi Mi 1, infatti, la società ha annunciato tramite il social network cinese Weibo che garantirà “rimborsi” a tutti coloro che lo hanno preordinato e poi acquistato. La somma che riceveranno sarà dunque pari a 1.999 yuan, ovvero circa 308 Dollari al cambio attuale; in altre parole, si parla di un totale di 370 milioni di yuan o 57 milioni di Dollari in regali ai clienti più storici.

Come verranno inviati? Sempre stando al post ufficiale di Xiaomi, si tratterà di rimborsi sotto forma di credito per il negozio online Xiaomi, così da permettere ai primi clienti del brand di accedere ad altri suoi dispositivi d’ultima generazione. Magari punteranno a un altro smartphone come l’ultimo Poco X3 Pro di fascia media: i tempi sono cambiati, le specifiche pure, ma la qualità resta quella di casa Xiaomi, che oggi si colloca come primo produttore di smartphone in Italia e in Europa.

Tra gli ultimi dispositivi presentati dalla società asiatica ci sono anche lo smartphone Xiaomi Mi Mix 4 con fotocamera sotto al display e i nuovissimi tablet Xiaomi Mi Pad 5 e 5 Pro.