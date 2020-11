Xiaomi festeggia il Black Friday con l'inaugurazione di due Mi Store in Italia

Xiaomi ha deciso di celebrare il Black Friday in maniera speciale. Proprio a ridosso del Venerdì Nero dello Shopping, il marchio cinese ha annunciato che saranno inaugurati due nuovi Mi Store nel nostro paese, a Verona e Roma.

Giovedì 26 Novembre sarà la volta dell'inaugurazione del brand store della città di Romeo e Giulietta. Situato al primo piano del centro commerciale Adigeo di Verona, lo store avrà uno spazio espositivo di 150 metri quadri ed impiegherà otto dipendenti.

Il giorno successivo, venerdì 27 Novembre, sarà la volta del negozio della Capitale: al centro commerciale Maximo. Il negozio avrà una superficie di 250 metri quadri ed impiegherà 10 dipendenti. Xiaomi sottolinea che sarà il terzo Mi Store presente nella regione Lazio.

Le inaugurazioni avverranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid e delle ordinanze regionali. All'interno sarà possibile acquistare tutti i prodotti, tra cui le ultime novità rivolte al mercato italiano.

Xiaomi ha anche specificato che, proprio in occasione delle aperture, nei due negozi saranno proposti tre giorni di "Sottocosto" su tanti prodotti, mentre dal 26 Novembre sarà possibile godere in tutti i negozi d'Italia di una settimana di promozioni dedicate al Black Friday.

“L’apertura di due nuovi store in meno di 24 ore è motivo di grande orgoglio, nonché un’ulteriore dimostrazione dell’impegno e della vicinanza di Xiaomi e Mi Store Italia ai tantissimi fan che da sempre ci supportano e ci danno fiducia. Sappiamo che entrare in un Mi Store è sempre un’esperienza speciale ed è il motivo per cui stiamo continuando a lavorare per portare l’innovazione dei nostri prodotti a pochi passi dalle case di milioni di Italiani” ha affermato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.