Xiaomi festeggia il World Television Day con sconti sui propri TV

Il 21 Novembre si celebra il World Television Day, la giornata mondiale del televisore istituita nel 96 dall'ONU come modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza che ha avuto il piccolo schermo sullo sviluppo economico. Xiaomi ha deciso di celebrare questa ricorrenza con una serie di offerte.

Da domani, 20 Novembre 2020, fino al 27 del mese, sullo store ufficiale di Xiaomi sarà possibile acquistare a prezzo ridotto molti dei TV della gamma Mi.

L'Mi LED TV 4A da 32 pollici, infatti, sarà scontato a 149,90 Euro al posto di 199,90 Euro. Mi LED TV 4S da 43 pollici invece passa a 299,90 Euro rispetto ai 399,90 Euro precedenti. Sconto addirittura più considerevole su Mi LED TV 4S da 55 pollici, che verrà proposto a 369,90 Euro anzichè 499,90 Euro.

Le offerte ricadono coincidono anche con il Black Friday di venerdì 27 Novembre. Xiaomi ha deciso di aderire all'iniziativa in quanto in pieno di pandemia e di isolamento forzato a livello globale la TV è stata uno dei grandi alleati dei lockdown imposti dai governi nazionali.

“In questo periodo di emergenza sanitaria e sociale, la tecnologia ricopre un ruolo importantissimo. Ci permette infatti di rimanere connessi e informati e, perché no, ci consente qualche ora di svago all’interno delle mura domestiche. In Xiaomi desideriamo che chiunque possa godere dei benefici di una smart TV, soprattutto in questo delicato momento storico. Con la serie Mi TV offriamo immagini e un suono straordinario, contenuti multimediali di qualità e controllo vocale con tecnologia intelligente. Il tutto ad un ottimo rapporto qualità-prezzo, come vuole la filosofia del brand” - ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.