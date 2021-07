Xiaomi, flash sale da mezzanotte su Redmi Note 10: super prezzo e omaggio

Non c'è solamente la smartband Mi Band 6 in offerta in questo periodo. Infatti, la stessa Xiaomi ha deciso di lanciare delle iniziative promozionali. Tra queste, troviamo una flash sale legata allo smartphone Redmi Note 10.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il noto brand ha annunciato l'iniziativa promozionale tramite la sua pagina Facebook ufficiale. In quest'ultima si legge: "Per tutta l'estate, appuntamento flash sale ogni weekend! Questo weekend Flash Sale 48h: Redmi Note 10 4+128GB al super prezzo di 169,90€ a partire dalle 00:01 di Sabato 10 luglio". In parole povere, dalla mezzanotte circa fino alle ore 23:59 di domenica 11 luglio 2021 sarà possibile usufruire di uno sconto di 60 euro (solitamente lo smartphone costerebbe 229,90 euro).

L'offerta sarà accessibile tramite la pagina "Flash Sale" del portale ufficiale di Xiaomi, che mette in evidenza anche svariate altre promozioni attive nello stesso periodo (ad esempio, Xiaomi Mi Curved Monitor 34 verrà venduto a 399,99 euro, al posto di 499,99 euro). Tra l'altro, dal sito Web ufficiale del noto brand apprendiamo che, nel caso di alcune promozioni, compresa quella relativa a Redmi Note 10 da 4/128GB, ci saranno in omaggio gli auricolari Mi True Wireless Earbuds Basic 2.

Ricordiamo che Redmi Note 10 è stato annunciato a marzo 2021, quindi si tratta di uno smartphone di recente uscita.