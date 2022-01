Xiaomi, le Flash Sale partono a mezzanotte: ecco le anticipazioni

Un'altra settimana si appresta a concludersi, ma non prima di vedere il lancio delle Flash Sale di Xiaomi. Infatti, l'azienda ha comunicato che nel weekend ci sarà modo di usufruire di un buon numero di promozioni relative a smartphone, smartwatch e smartband. Insomma, le tipologie di prodotti coinvolte sono diverse.

Più precisamente, nelle giornate del 29 e 30 gennaio 2022 (tutto partirà dalla mezzanotte seguente alla pubblicazione di questa notizia) sarà attiva, ad esempio, un'offerta legata allo smartphone Redmi Note 10 Pro, che verrà proposto, nella sua variante da 6/64GB, a 229,90 euro (anziché 299,90 euro). Non mancherà inoltre uno sconto sul modello da 6/64GB di Redmi Note 9 Pro, venduto a 159,90 euro (al posto di 269,90 euro).

Passando invece al mondo dei dispositivi indossabili, ci saranno in sconto lo smartwatch di recente uscita Redmi Watch 2 Lite (che passerà da 69,99 euro a 64,99 euro) e la smartband Mi Smart Band 6 (che generalmente avrebbe un prezzo di 44,99 euro e che invece nelle due giornate dell'iniziativa costerà 34,99 euro). Si fanno poi notare anche gli sconti sugli smartphone Redmi 9T e POCO F3. Insomma, le offerte a tempo legate al weekend riguardano diversi dispositivi.

Per approfondire al meglio l'iniziativa, potreste voler consultare il portale ufficiale di Xiaomi. Per il resto, a proposito del noto brand, ricordiamo che di recente è stata annunciata a livello Global la gamma Redmi Note 11, che arriverà in Italia in seguito.