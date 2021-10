Xiaomi, che flash sale nel weekend: monitor e smartphone a prezzo mai visto

Ora che Xiaomi 11T Pro è arrivato sul mercato, il noto brand può concentrarsi sugli sconti relativi ad altri suoi prodotti. In questo contesto, sono arrivate delle flash sale legate a monitor, smartphone Xiaomi e altro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, le promozioni lampo lanciate dalla popolare azienda rimarranno attive fino al 10 ottobre 2021. In parole povere, si tratta di sconti pensati per il weekend, quindi le offerte rimarranno disponibili per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Tra i prodotti messi in sconto dal noto brand, troviamo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor, che viene proposto a 349,99 euro (anziché 549,99 euro, possibile risparmio di 200 euro). Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un prodotto di questo tipo. In ogni caso, Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor era già stato al centro di offerte in passato, ma il costo era più elevato e dunque si tratta di un "prezzo mai visto".

Per il resto, non mancano anche promozioni, ad esempio, sullo smartphone POCO M3 da 4/64GB, venduto a 139,90 euro anziché 159,90 euro, su Mi Box S (49,99 euro al posto di 69,99 euro) e su POCO X3 NFC da 6/64GB, proposto a 199,90 euro (in precedenza 229,90 euro). Insomma, potrebbe interessarvi "fare un salto" sulla pagina dedicata all'iniziativa "Flash Sale" di Xiaomi.