Xiaomi fa follie: ecco il robot umanoide che riconosce le emozioni umane

Il primo robot umanoide di Xiaomi è realtà. Dopo aver svelato ufficialmente Mix Fold 2 per il mercato cinese, infatti, il colosso della tecnologia ha voluto stupirci con un prodotto decisamente meno convenzionale del solito.

Decisamente diverso da quanto mostrato da Elon Musk durante il reveal del Tesla Bot Optimus, il robot sviluppato e prodotto da Xiaomi punta in una direzione differente, con un'estetica a prima vista meno raffinata e una camminata più goffa di quanto promesso dal colosso automotive (pur ricordando che finora di Optimus abbiamo visto soltanto render).

CyberOne è molto diverso anche dal primo progetto della stessa Xiaomi, che abbiamo potuto conoscere nel corso della presentazione di Xiaomi CyberDog, avvenuta esattamente un anno fa.

Con le sue fattezze umanoidi, infatti, CyberOne punta a target differenti, con un apparato di locomozione differente e un set di funzionalità e potenzialità molto più variegato. Tanto per cominciare, il robot umanoide di Xiaomi può riconoscere e percepire lo spazio circostante e gli individui ivi presenti.

Come se non bastasse, stando alle parole del brand, è in grado di riconoscere fino a 85 suoni ambientali e 45 emozioni umane tra cui gioia e tristezza, con tanto di possibili vie di interazione.

La tecnologia presente al suo interno, assicura uno straripane Lei Jun nel corso della presentazione, è stata sviluppata in totale autonomia da Xiaomi Robotics Lab, dalla meccanica all'IA.