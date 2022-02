Xiaomi, il fondatore lancia la sfida 'definitiva' ad Apple: focus sui flagship

Mentre Xiaomi continua la sua espansione anche in Italia, il fondatore della società ha inviato un importante "segnale" ad Apple.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, MacRumors e Gizchina (la fonte originale è il South China Morning Post), la volontà dell'azienda sembra essere quella di andare all-in e mirare alle fette di mercato di Tim Cook e soci. A tal proposito, Lei Jun (nel caso ve lo stiate chiedendo: no, il fondatore non ha lasciato Xiaomi) ha descritto il mercato degli smartphone top di gamma come "una battaglia vita o morte".

In questo contesto, è stato annunciato che in cinque anni Xiaomi investirà 100 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo, che al cambio attuale equivalgono a circa 15 miliardi di dollari. Questo si aggiunge all'impegno già preso a fine 2021, che prevede l'apertura di oltre 20.000 negozi fisici solamente in parte del territorio cinese nell'arco di tre anni.

Insomma, sembra proprio che il futuro di Xiaomi porrà particolarmente il focus sui flagship, sia per cercare di raggiungere Apple (che nel quarto trimestre del 2021 è tornata a rappresentare il primo produttore di smartphone al mondo) che per tentare di sfruttare i "grattacapi" che stanno "frenando" Huawei. In ogni caso, Jun ha intenzione di raggiungere l'obiettivo finale partendo dalla Cina.

Infatti, il fondatore ha affermato che l'intento è quello di far diventare Xiaomi il primo brand high-end cinese nell'arco di tre anni. Tuttavia, Jun si è detto fiducioso del fatto che l'azienda potrebbe impiegare lo stesso arco di tempo per diventare il primo produttore di dispositivi mobili al mondo. Insomma, di certo le ambizioni non mancano in casa Xiaomi.