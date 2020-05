Xiaomi, ecco le foto del raro Redmi K30 con retro trasparente

Molti appassionati del mondo smartphone hanno sempre apprezzato le Transparent Edition/Explorer Edition dei dispositivi di Xiaomi. Tra l'altro, in pochi se lo ricordano, ma a fine 2018 venne lanciato Mi 8 Pro, smartphone che veniva venduto direttamente con una backcover trasparente (come potete vedere nella nostra recensione dell'epoca).

È da un po' che questa tipologia di soluzioni non si fa vedere dalle nostre parti. Infatti, dopo aver realizzato una Explorer Edition di Xiaomi Mi 9 a inizio 2019, l'azienda cinese non ha più parlato ufficialmente di questo design. Certo, ci sono stati diversi rumor e leak in merito a una possibile Explorer Edition di Mi 10, ma Xiaomi non ha mai confermato ufficialmente il suo arrivo e i mesi stanno iniziando a passare (la gamma Mi 10 è stata annunciata a marzo 2020 in Italia). Inoltre, alcune fonti sembrano dare per certo che quest'anno non uscirà una variante Explorer/Transparent.

Nonostante questo, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Daniel D, Senior Product Manager di Xiaomi, ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale alcune foto di una versione con backcover trasparente di Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro, facendo riferimento alla "somiglianza" con il design dello storico Game Boy Color, che sicuramente i videogiocatori di "vecchia" data ricorderanno con nostalgia.

Purtroppo, stiamo parlando di una versione custom, che non si può acquistare. Insomma, a quanto pare anche Daniel D è rimasto "ammaliato" dal design trasparente, ma al momento non sembrano esserci piani ufficiali per lanciare una variante di questo tipo.