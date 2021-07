Xiaomi, altro che fotocamera sotto al display: il futuro è una 'prolunga' in fibra ottica

In queste ore stanno continuando ad apparire in rete brevetti Xiaomi decisamente interessanti: dopo avere visto il design di uno smartphone pieghevole possibilmente in cantiere, ora è il momento di dare un’occhiata alla tecnologia che potrebbe sostituire la fotocamera sotto al display, ovvero una prolunga in fibra ottica nella scocca.

I documenti in questione sono stati individuati da LetsGoDigital, sempre attenti in materia di brevetti, in seguito alla loro pubblicazione da parte dell’European Patent Office e dello United States Patent and Trademark Office. Come potete vedere anche in calce all’articolo, il disegno prevede l’implementazione di una piccola fotocamera frontale nascosta all’interno della cornice e sotto al display, ma con la differenza che viene usato un piccolissimo cavo in fibra ottica che gira di 90 gradi all’interno dello smartphone stesso, oltrepassando infine il display e ponendosi sulla parte superiore della scocca senza però mostrarsi chiaramente all’utente finale, o meglio diventando un piccolissimo puntino anziché un elemento contenuto in un notch punch-hole, formato ormai ritenuto standard.

Questa soluzione permetterebbe di mantenere una qualità elevata per le immagini scattate e i video ripresi, raggiungendo al contempo il traguardo di un design full-display che all’occhio fa certamente un bell’effetto. Insomma, un compromesso potenzialmente perfetto tra il notch e la fotocamera sotto al display. Quest’ultima scelta dovrebbe diventare il nuovo standard nel corso del 2021, eppure i primi risultati ottenuti con lo ZTE Axon 20 5G non sono stati convincenti.

Ora sarà la volta della seconda generazione di tale tecnologia con ZTE Axon 30, ma anche Samsung e la stessa Xiaomi sembrerebbero essere prossimi al lancio di smartphone con sensore frontale sotto al display. Insomma, c’è ancora tanta carne al fuoco e il brevetto di Xiaomi è tutto fuorché una certezza. Sarà solo il tempo a farci capire se questa sarà la nuova soluzione adottata dalla casa cinese o se, altrimenti, resterà solo un progetto registrato.

A proposito dei nuovi standard del mercato smartphone, secondo nuove analisi il 2022 dovrebbe essere l’anno dei pannelli AMOLED.