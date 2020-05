Xiaomi e la fotocamera 'invisibile' dello smartphone: ecco dove si trova

Sembra proprio che Xiaomi stia lavorando a una fotocamera "invisibile". Si tratterebbe di una soluzione particolarmente interessante, che metterebbe potenzialmente fine ai vari notch e fori.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Let's Go Digital, Xiaomi ha depositato un brevetto in Cina riguardante l'implementazione di una fotocamera anteriore sotto allo schermo in alcuni smartphone in arrivo prossimamente. Sembra che il brevetto sia stato depositato lo scorso anno.

Per chi non lo sapesse, OPPO ha già mostrato questa tecnologia su un prototipo funzionante a fine 2019. Insomma, per quanto ci sia ancora da lavorare molto sulla realizzazione, non si tratta solamente di un progetto teorico, ma di qualcosa di concreto, che potrebbe portare una novità interessante nel mondo smartphone.

Infatti, nel corso degli ultimi anni, i produttori hanno cercato i metodi più disparati per riuscire a rendere i dispositivi mobili più "all-screen", dal notch alla sua variante "a goccia", passando per le fotocamere pop-up e per il foro per i sensori anteriori, senza dimenticarci della scocca "estraibile" e di soluzioni come la fotocamera "a pinna di squalo".

Tornando al brevetto di Xiaomi, il posizionamento della fotocamera "invisibile" dovrebbe variare a seconda dei modelli. Sembra che l'azienda preferisca posizionarla in alto al centro oppure in alto a sinistra. Se vi state chiedendo come funziona questa tecnologia, dovete sapere che, quando si deve utilizzare il sensore, lo smartphone rende "trasparente" la parte dove si trova la fotocamera, consentendo a quest'ultima di svolgere la sua funzione.

Per quanto riguarda le tempistiche, è molto difficile fare delle stime, ma sembra che il 2020 e il 2021 potrebbero essere gli anni in cui vedremo le prime soluzioni concrete di questo tipo.