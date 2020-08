Xiaomi: la fotocamera dello smartphone si 'piega', mentre gli europei vogliono Mi 10 Ultra

Tempo di novità in casa Xiaomi. Infatti, l'azienda cinese ha brevettato una nuova tecnologia interessante, in cui la fotocamera si "piega". Nel frattempo, Mi 10 Ultra sembra aver attirato l'attenzione di parecchi utenti, tanto che gli appassionati europei hanno lanciato una petizione per portarlo nel Vecchio Continente.

Partendo dal succitato brevetto, depositato a ottobre 2019 presso l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) ma divenuto pubblico solamente in data odierna, Xiaomi starebbe pensando di realizzare una fotocamera in grado di "piegarsi". Il motivo? Creare un effetto grandangolare senza l'utilizzo di una lente di questo tipo. Stando alle immagini trapelate online, create da Let's Go Digital a partire dal brevetto, la fotocamera è in grado di "separare" i suoi due sensori "semplicemente" ruotandoli fisicamente e ricreando un angolo di visione simile a una lente grandangolare.

A cosa serve tutto questo? Ebbene, come fatto notare anche da Gizchina, serve a cercare di rimuovere i classici effetti non esattamente piacevoli che solitamente si notano ai bordi delle foto grandangolari. Inoltre, questa soluzione potrebbe essere particolarmente interessante anche a livello video. In ogni caso, vi ricordiamo che per il momento si tratta di un brevetto e non possiamo dunque avere la certezza che Xiaomi lancerà veramente uno smartphone con questo sistema fotografico.

Entrando invece in un mondo più concreto, fatto di dispositivi in arrivo sul mercato, l'appena annunciato Xiaomi Mi 10 Ultra ha attirato particolarmente l'attenzione degli utenti, compresi quelli europei. D'altronde, DxOMark ha elogiato il suo comparto fotografico e caratteristiche come la ricarica rapida a 120W e la backcover trasparente (quest'ultima disponibile perlomeno in una variante speciale) non sono passate di certo inosservate. Dal canto suo, l'azienda cinese ha contribuito ad alzare l'hype pubblicato un video unboxing e altri contenuti sul suo canale YouTube ufficiale.

Per quanto riguarda la petizione, ci sono migliaia di persone che hanno deciso di firmarne una su change.org. Più precisamente, la richiesta è quella di portare lo smartphone in Germania, ma si parla di una release in tutta Europa. La descrizione della petizione è molto chiara: "Avete creato uno smartphone che supera tutti gli altri dispositivi presenti sul mercato. Dateci la possibilità di acquistarlo. Tutti quelli che conosco vogliono questo smartphone!". Vi ricordiamo che per il momento, a livello ufficiale, non sembrano esserci piani per portare Mi 10 Ultra nel Vecchio Continente. Staremo a vedere.