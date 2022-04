Xiaomi giustifica il limitatore di performance su smartphone: 'controlla la temperatura'

Dopo aver scoperto che, oltre a Samsung, anche Xiaomi ha inserito un limitatore di performance su alcuni smartphone proprietari, oggi il colosso cinese ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per giustificare il "performance throttling" su alcuni dei propri device più recenti.

Facciamo un passo indietro: il polverone attorno a Xiaomi si è sollevato quando il co-fondatore di GeekBench John Poole ha accusato l'azienda cinese di utilizzare un limitatore di performance selettivo, che cioè riduce le prestazioni dello smartphone a seconda dell'app utilizzata dall'utente.

In altre parole, il sistema di Xiaomi sarebbe identico a quello implementato sui Samsung Galaxy S22 dal colosso coreano, ed arriverebbe a ridurre le performance di Xiaomi Mi 11 del 30% in Single-Core e del 15% in Multi-Core rispetto ai dati più aggiornati di Geekbench.

Nelle scorse ore, però, Xiaomi ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali riguardo al limitatore sui propri smartphone al portale olandese Hardware Info, spiegando che "Xiaomi applica delle strategie di gestione della temperatura per garantire un'esperienza ottimale con i propri prodotti, specialmente con app che richiedono molta potenza e che vengono utilizzate per lunghi periodi di tempo".

Il comunicato continua spiegando che "su molti dei nostri device, offriamo tre modalità diverse di performance, permettendo agli utenti di aggiustare l'equilibrio tra le performance e l'efficienza energetica. Ad un livello di sistema, tutte le ottimizzazioni legate alle prestazioni delle applicazioni dipendono da diversi fattori essenziali, tra cui il consumo energetico, la potenza richiesta e l'impatto termico".

In altre parole, Xiaomi nega l'esistenza di un limitatore delle performance dei suo smartphone, ma ammette di utilizzare dei sistemi di regolazione della temperatura che potrebbero passare per la riduzione delle perfomance in situazioni a rischio di surriscaldamento. Tuttavia, la dichiarazione di Xiaomi sembra suggerire che le limitazioni possano essere bypassate tramite la modalità performance presente sugli smartphone.

Secondo GeekBench, invece, Xiaomi continuerebbe a limitare la potenza dello smartphone a seconda delle app utilizzate: per esempio, un benchmark di GeekBench standard di Xiaomi Mi 11 arriva a 1.129 Punti in Single-Core e a 3.714 Punti in Multi-Core, mentre un benchmark sulla stessa app "camuffata" con il nome di videogiochi popolari come Fortnite o Genshin Impact sembra ridurre i punteggi fino a 791 Punti in Single-Core e a 3.125 Punti in Multi-Core.