Xiaomi, grandi sconti su tanti smartphone per la Festa delle Offerte Amazon

Dopo aver segnalato le offerte ASUS della Festa delle Offerte Prime di Amazon, continuiamo a spulciare le promozioni più interessanti proposte dai vari brand. Xiaomi, nella fattispecie, propone delle offerte degne di nota su tanti smartphone.

Di seguito la lista:

Xiaomi 13 - Smartphone 12+256GB, FHD+ 120Hz AMOLED 6.36", Snapdragon 8 gen 2, Leica main camera, 67W turbo charging, 4500mAh, Flora Green (IT + 2 anni garanzia): 869 Euro

- Smartphone 12+256GB, FHD+ 120Hz AMOLED 6.36", Snapdragon 8 gen 2, Leica main camera, 67W turbo charging, 4500mAh, Flora Green (IT + 2 anni garanzia): 869 Euro Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP AI Fotocamera tripla, 5000mAh, Alexa mani libere, Grigio (Graphite Gray) [Versione italiana]: 229,90 Euro

- Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP AI Fotocamera tripla, 5000mAh, Alexa mani libere, Grigio (Graphite Gray) [Versione italiana]: 229,90 Euro Redmi Note 12 Pro 5G - 120Hz AMOLED display, Processore Snapdragon 5G, 33W 5000mAh, 8+128GB, Midnight Black: 291,90 Euro

- 120Hz AMOLED display, Processore Snapdragon 5G, 33W 5000mAh, 8+128GB, Midnight Black: 291,90 Euro Redmi Note 12 -120Hz AMOLED display, Processore Snapdragon, 33W 5000mAh, 4+64GB, Ice Blue: 149,90 Euro

-120Hz AMOLED display, Processore Snapdragon, 33W 5000mAh, 4+64GB, Ice Blue: 149,90 Euro POCO X5 5G - Smartphone 8+256GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67", Snapdragon 695, 48MP AI tripla fotocamera, 33W ricarica veloce, 5000mAh, Blue (IT + 2 anni garanzia): 269,99 Euro

- Smartphone 8+256GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67", Snapdragon 695, 48MP AI tripla fotocamera, 33W ricarica veloce, 5000mAh, Blue (IT + 2 anni garanzia): 269,99 Euro POCO F5 Pro 5G - 12+256GB, 6.67” 120Hz WQHD+ AMOLED, Snapdragon 8+ Gen 1, Triple Camara 64MP con OIS , 5160mAh, NFC, Bianco (Versione IT+2 anni garanzia): 479,99 Euro

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare anche il pagamento a rate in cinque o dodici mensilità. Ricordiamo che le offerte sono disponibili in esclusiva per gli iscritti al programma Prime.