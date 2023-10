Xiaomi guarda oltre la MIUI con la personalizzazione software MiOS

È ormai da un po' di tempo che si continua a fare riferimento al progetto MiOS di Xiaomi, visto da alcuni addirittura come un "possibile abbandono di Android" da parte del popolare brand. Tuttavia, le più recenti indiscrezioni vanno verso una strada diversa, indicando la novità come una sorta di "sostituto" della MIUI, tra l'altro non ovunque.

Infatti, come riportato anche da GSMArena e Gizchina, nonché come indicato dal noto Digital Chat Station su Weibo, l'intenzione di Xiaomi sarebbe quella di rimpiazzare la personalizzazione software MIUI. Tuttavia, questo potrebbe accadere solamente per quel che riguarda il mercato cinese, visto che a livello Global fonti come Xiaomiui specificano che ci sarà una MIUI 15.

Insomma, la frase di Digital Chat Station relativa alla MIUI 14 come "ultima major release ufficiale della MIUI" a quanto pare potrebbe essere rivolta esclusivamente alla Cina. In parole povere, per il momento sembra molto difficile che un brand come Xiaomi abbandoni la personalizzazione software MIUI basata su Android, attiva ormai dal lontano 2010, perlomeno in territori come quello europeo.

Di mezzo c'è anche l'importante numero di utenti che è solito fare uso di questa soluzione, considerando che la MIUI ha raggiunto col passare degli anni circa 564 milioni di utenti attivi mensili. Tuttavia, "mai dire mai" nel mondo Tech, anche se per il momento non è nemmeno chiaro se il progetto MiOS riguardi effettivamente un nuovo sistema operativo o se si tratti, come per certi versi più probabile, di una "semplice" personalizzazione software basata ancora una volta su Android.