Xiaomi HyperOS in arrivo su tanti smartphone e tablet nel 2024: la lista è lunghissima

La conferenza di Xiaomi al Mobile World Congress di Barcellona è stata scoppietante: l'azienda, infatti, ha svelato Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra e una pletora di altri prodotti in arrivo in Italia. In parallelo, però, il colosso cinese si è sbottonato sui tempi di rollout globale di HyperOS nella prima metà del 2024.

Per chi non lo ricordasse, Xiaomi ha lanciato HyperOS in Cina nel mese di ottobre: si tratta del nuovo sistema operativo dei dispositivi Xiaomi, che punta a connettere con il medesimo software e lo stesso ecosistema tutti i prodotti dell'azienda cinese, a partire da smartphone e tablet e passando per i dispositivi indossabili, per quelli per la casa e persino per i veicoli elettrici. Xiaomi ha portato HyperOS in occidente per la prima volta a inizio 2024, quando il sistema è stato rilasciato per Xiaomi 13T Pro.

Ora, però, l'azienda ha svelato quali dispositivi riceveranno HyperOS in versione stabile nella prima metà del 2024. Si parte ovviamente con gli smartphone della linea Xiaomi 14, ovvero Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, che arriveranno con HyperOS preinstallato fin dal lancio. Parallelamente, anche Xiaomi Pad 6S Pro verrà lanciato con il nuovo sistema operativo del colosso cinese preinstallato. Vi ricordiamo che anche Xiaomi Pad 6S Pro è stato lanciato al MWC nelle scorse ore.

Per quanto riguarda gli altri smartphone che riceveranno HyperOS entro metà 2024, il produttore ha confermato che gli Xiaomi 13, 13T, 12 e 12T verranno aggiornati nei prossimi mesi. Per quanto riguarda Redmi, il software di nuova generazione arriverà sulla recentissima serie Redmi Note 13 (qui la nostra recensione di Redmi Note 13 Pro+ 5G, se volete approfondire), nonché su Redmi Note 12 Pro+ 5G, su Redmi Note 12 Pro 5G e su Redmi Note 12 5G.

Lato tablet, accanto al già citato Xiaomi Pad 6S Pro, HyperOS uscirà su Xiaomi Pad 6 e Redmi Pad SE nei prossimi mesi. Infine, per quanto riguarda i dispositivi indossabili, il sistema operativo sarà preinstallato su Xiaomi Watch S3 e su Xiaomi Smart Band 8 Pro (entrambi device presentati al MWC). Non sembra esserci alcun piano per aggiornare i wearable di vecchia generazione al nuovo sistema operativo, almeno per il momento.