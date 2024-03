Xiaomi HyperOS in arrivo anche sui 'vecchi' smartphone: c'è la conferma!

Dopo aver visto la lista degli smartphone che verranno aggiornati a Xiaomi HyperOS nel 2024, chi possiede un device di scorsa generazione potrebbe essere rimasto deluso: molti dispositivi con qualche anno sulle spalle sembravano essere stati "tagliati fuori". Fortunatamente, però, non è così: HyperOS arriverà su alcuni vecchi smartphone, ecco quali!

Come spiegano i portali ITHome e GizmoChina, infatti, il direttore della divisione Mobile System Software di Xiaomi Zhang Guoquan ha dichiarato che HyperOS arriverà sulla serie Xiaomi Mi 10, ovvero sugli smartphone del colosso cinese arrivati sul mercato nel "lontano" 2020. Finora, dal lancio di Xiaomi HyperOS in poi, il sistema operativo non si era mai fatto strada su device con più di due anni sulle spalle.

Al contrario, gli Xiaomi Mi 10 sono usciti ben quattro anni fa, rappresentando i device più "anziani" che accoglieranno l'aggiornamento software della compagnia cinese. Guoquan ha anche riportato che l'update verrà rilasciato nel corso del mese di aprile, ma non ha fornito una finestra temporale più definita. Inoltre, l'aggiornamento verrà distribuito inizialmente solo in beta, per fare il "salto" verso il resto del pubblico solo più avanti nel corso dello stesso mese.

Per chi possiede un device della linea Xiaomi Mi 10 - composta, lo ricordiamo, da Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra - quella appena annunciata è una sorpresa decisamente positiva: la politica di aggiornamenti di Xiaomi per i Mi 10 si fermava infatti a tre major update del software, che si sarebbero dovuti esaurire con l'aggiornamento ad Android 13 e MIUI 14 lo scorso anno.

Sembra dunque che Xiaomi abbia "regalato" un anno aggiuntivo di supporto software ai possessori di uno dei suoi smartphone rilasciati nel 2020, anche se dobbiamo smorzare il vostro entusiasmo: le versioni per gli smartphone più obsoleti di HyperOS, infatti, non sono basate su Android 14, ma su Android 13. Insomma, si tratta pur sempre di un update, ma il suo impatto potrebbe essere molto minore del previsto.

Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti oggi su