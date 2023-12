Xiaomi, HyperOS alla carica: ecco la seconda ondata di aggiornamenti

La lista di smartphone che riceveranno HyperOS è lunga e conta oltre 100 dispositivi. Finora, tuttavia, Xiaomi non si era sbottonata più di tanto in merito al tempo che dovremo attendere prima di provare il suo nuovo sistema operativo sui nostri smartphone.

I primi smartphone che riceveranno il nuovo HyperOS dalle nostre sono già stati confermati, mentre la finestra del rollout è ancora piuttosto ampia e si parla di primo trimestre del 2024. Sappiamo che il primo sarà uno smartphone POCO, mentre nel corso del Q1 ci saranno sia top di gamma Xiaomi che dispositivi di punta di Redmi.

Nel frattempo, la prima batch di dispositivi Xiaomi per il mercato cinese ha già ricevuto con successo l'aggiornamento. Parliamo di Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Redmi K60 Ultra, Redmi K60 Pro, Redmi K60, Xiaomi MIX FOLD 3, Xiaomi MIX FOLD 2, Xiaomi Pad 6 Max 14, Xiaomi Pad 6 Pro e Xiaomi Pad 6.

Ma Xiaomi ha finalmente annunciato il secondo scaglione di device che riceveranno HyperOS in Cina e sono davvero tanti! Ecco la lista:

Xiaomi

MIX FOLD

Xiaomi MIX 4

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 10S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Redmi

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K40S

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13R 5G

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R

Redmi 12R

Redmi 12 5G

Redmi Note 11T Pro / Pro+

Redmi Note 11 Pro / Pro+

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11R

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11E

Redmi 12C

Tablet

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5

Redmi Pad SE

Redmi Pad

Vale la pena ricordare, però, che questa lunga lista riguarda nello specifico i dispositivi che fanno riferimento al mercato cinese di Xiaomi. Molti di questi smartphone, infatti, non sono neanche presenti dalle nostre parti, mentre quelli in comune potrebbero non essere trattati allo stesso modo lato global.