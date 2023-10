Xiaomi HyperOS sarà il 'centro dell'universo' per gli utenti: emergono nuove informazioni

Solo qualche giorno fa è trapelata la possibile lista dei dispositivi che saranno aggiornati a Xiaomi HyperOS, il nuovissimo sistema operativo della società cinese in arrivo il 26 Ottobre 2023. Oggi, è stato pubblicato un nuovo teaser che lascia intendere quali saranno le funzioni.

Come si può vedere nell’immagine presente in calce, Xiaomi HyperOS punta ad essere il “centro del vostro universo” , ma è un post pubblicato da un dirigente di Xiaomi, Cici Wei, su Weibo che svela alcune informazioni interessanti.

Nella fattispecie, Wei sul social network spiega che “HyperOS è uno dei sistemi operativi più orientati all’utente che Xiaomi abbia mai creato. Abbiamo sviluppato segretamente il sistema operativo negli ultimi 7 anni, condensando nel nostro lavoro i 13 anni di esperienza del nostro marchio. HyperOS sarà un sistema in grado di connettere l’utente, l’auto e la casa, fungendo da centro del vostro universo tecnologico”.

Come ampiamente intuito, quindi, non saremo di fronte esclusivamente ad un OS rivolto al mercato smaetphone, ma che farà in modo che questi dispositivi possano interfacciarsi anche con altri device.

La presentazione è in programma il prossimo 26 Ottobre 2023, nel corso dell’evento dedicato alla Xiaomi 14 Series. Ovviamente seguiremo in diretta l’evento su queste pagine, e vi invitiamo a restare collegati.