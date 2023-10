Xiaomi HyperOS ufficiale in Cina: è un sistema operativo 'per tutto'

In seguito alle prime avvisaglie su Xiaomi HyperOS, è arrivato il momento che gli appassionati del mondo smartphone stavano attendendo. Infatti, il noto brand ha ufficializzato il suo nuovo sistema operativo "per tutto", che va dunque ad abbracciare un ampio numero di tipologie di dispositivi.

Per intenderci, si va dalla smart home alle automobili, comprendendo ovviamente anche smartphone e così via. Il sistema operativo si basa su quattro obiettivi principali, ovvero low-level refactoring, connettività intelligente cross-end, intelligenza proattiva e sicurezza end-to-end. Secondo il brand, questo porterà a "un'esperienza utente completamente rinnovata".

Si fa insomma riferimento al concetto di interoperabilità, visto che HyperOS, in fase di sviluppo dal 2017, tenta di fatto di unificare tutti i dispositivi dell'ecosistema IoT in un unico framework. C'è dunque un kernel che rappresenta una "fusione" di Linux e del sistema Xiaomi Vela, sviluppato direttamente dal brand. Tra l'altro, l'azienda lo ha appena reso open source, abbracciando questa filosofia.

In ogni caso, per farla breve, su smartphone si fa riferimento a una soluzione basata su Android, che promette tuttavia miglioramenti, ad esempio, in termini di leggerezza dell'OS (solamente 8,75GB occupati), performance ed efficienza energetica. Di mezzo c'è anche un sottosistema IA che cerca di comprendere le intenzioni dell'utente e ottimizzare l'esperienza al meglio. Inoltre, Xiaomi AI Assistant promette, ad esempio, di generare testo e riassumere gli articoli. Insomma, a livello concettuale ci sono diverse questioni potenzialmente interessanti, compreso il nome dell'ecosistema intelligente "Human x Car x Home", ma solamente il tempo e le prove pratiche ci daranno maggiori indicazioni concrete.

Per il resto, vale la pena esplicitare che per il momento si fa riferimento, perlomeno in questa fase di annuncio iniziale, solamente al mercato cinese (per il mercato Global bisognerà attendere il 2024, ma si aspettano ulteriori indicazioni in merito). Sarà infatti quest'ultimo ad accogliere HyperOS per quel che riguarda la serie di smartphone Xiaomi 14, Xiaomi Watch S3, Xiaomi TV S Pro da 85 pollici MiniLED e altri prodotti. In ogni caso, per maggiori dettagli potreste voler dare un'occhiata a quanto indicato sul portale ufficiale di Xiaomi.