Xiaomi HyperOS si fa vedere nei primi presunti screenshot

Dopo aver riportato la potenziale lista dei dispositivi che riceveranno HyperOS di Xiaomi, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede alla nuova personalizzazione software del popolare brand. Infatti, sono emersi sul Web i primi presunti screenshot della HyperOS, che mostrano l'UI "in azione".

A tal proposito, come riportato anche da GSMArena e Gizchina, la versione del sistema operativo che debutterà con la gamma di smartphone Xiaomi 14 è al centro di alcuni leak, provenienti da utenti che avrebbero già avuto modo di mettere le mani sul software in Cina. Si fa riferimento a una versione preliminare di HyperOS, anche se chiaramente risulta complicato verificare la veridicità degli screenshot, allo stato attuale delle cose.

Potete in ogni caso vederli in calce, ma per il resto ricordiamo che, proprio a ottobre 2023, c'è già stato l'annuncio ufficiale di Xiaomi HyperOS, che di fatto viene presentato come un sostituto della MIUI. Il lancio previsto per il 2024 riguarda anche il mercato Global, così come indicato da fonti come Gizmochina.

L'esistenza della novità non è insomma in discussione, ma gli appassionati stanno immancabilmente cercando di comprendere meglio di che tipo di progetto si tratta. Al momento attuale, i dettagli sembrano indicare una sorta di "OS per tutto", nel senso di una personalizzazione software basata su Android e sul sistema proprietario Vela.

Oltre al focus posto sugli smartphone, sembra dunque esserci ampia attenzione al mondo IoT (Internet of Things). Probabilmente in Europa vedremo accordi con Google per avere comunque a disposizione il Play Store, perlomeno lato smartphone, ma staremo a vedere, visto che per ora i dettagli in tal senso non sono molti.