Xiaomi HyperOS è sempre più vicino: ora ha un logo ufficiale

Sono passati ben due mesi dall'annuncio ufficiale di Xiaomi HyperOS, il nuovo sistema operativo unificato del colosso di Pechino, sul mercato cinese. Nonostante ciò, solo oggi, a diverse settimane di distanza dalla sua presentazione, HyperOS riceve un logo ufficiale: vi piace?

Potete dare un'occhiata al nuovo logo in cima a questa notizia: secondo alcuni fan, esso rappresenta un netto passo avanti rispetto al logo di MIUI, che era ottenuto solo giustapponendo le lettere che compongono il nome della Custom ROM di Xiaomi. Con ogni probabilità, la nuova grafica è stata pensata per adattarsi al meglio ad una pletora di dispositivi, compresi smartphone, tablet, smartwatch e persino prodotti per la casa smart e altri gadget tecnologici dell'azienda cinese.

Infatti, HyperOS sarà un sistema operativo unificato per tutti i prodotti di Xiaomi: pur basandosi ancora una volta su Android, infatti, HyperOS dovrebbe piano piano farsi strada su tutti i dispositivi del colosso cinese. Intanto, però, è stato confermato che gli smartphone Xiaomi che riceveranno HyperOS saranno più di 100, considerando anche i prodotti dei sub-brand di Redmi e POCO.

Proprio per questa sua presenza su un numero estremamente elevato di dispositivi, il logo di HyperOS è decisamente minimale e moderno, con una forma tondeggiante che vuole enfatizzare il fatto che il sistema operativo riguarderà un ecosistema ampio di prodotti diversi (e connessi) tra loro.

In conclusione, vi ricordiamo che HyperOS verrà rilasciato nel corso del 2024 in Cina e, forse anche sul mercato occidentale. Il peso di Xiaomi HyperOS su smartphone dovrebbe essere pari a circa 9 GB, mentre sui dispositivi IoT compatibili il sistema operativo di nuova generazione dovrebbe occupare molto meno spazio.