Xiaomi, imminenti gli eventi italiani: ci saranno anche automobili e altro?

Mancano poche ore al grande evento di Xiaomi, in cui dovrebbero presenziare molteplici prodotti. Da Xiaomi Mi 11 Ultra a Mi MIX 4, passando per Mi 11 Pro, Mi 11 Lite, Mi Band 6, un SoC proprietario, un notebook e persino un'automobile elettrica. Sì, avete capito bene. Oltre a questo, è stato annunciato anche un altro evento per l'Italia.

Partendo dalla diretta di domani 29 marzo 2021, che inizierà alle ore 13:30 italiane, ovviamente per il momento non si fa alcun riferimento a livello ufficiale ai dispositivi che verranno presentati. Tuttavia, come accennato in precedenza, sembra proprio che Xiaomi abbia in serbo parecchie novità.

Giusto per intenderci, nelle ultime ore sono emerse ulteriori possibilità rispetto a quanto "pronosticato" in precedenza. C'è infatti chi afferma che l'azienda cinese potrebbe annunciare un'automobile elettrica, nonché un processore proprietario. Nel frattempo, Lu Weibing, vicepresidente dell'azienda cinese, ha semplicemente consigliato agli appassionati di prepararsi a grandi novità.

Per il resto, è stato annunciato un altro evento di lancio dedicato all'Italia. Infatti, Xiaomi ha pubblicato, mediante il suo profilo ufficiale Instagram relativo al nostro Paese, una Storia in cui si legge che a partire dalle ore 18:00 del 31 marzo 2021 si terrà un altro evento. Verranno analizzati più nel dettaglio gli stessi prodotti del 29 marzo oppure si andrà oltre?

Staremo a vedere: rumor e leak in questi giorni hanno "dipinto" una Xiaomi pronta ad annunciare parecchie novità mediante un evento che potrebbe realmente far parlare di sé a lungo. Le indiscrezioni verranno confermate? Staremo a vedere: ne sapremo di più a partire da domani 29 marzo 2021.