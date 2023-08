Xiaomi inizia a svelare la MIUI 15: mostrato il logo in un evento

I rumor relativi alla MIUI 15 sono ormai in circolazione da tempo, ma finora Xiaomi non aveva mai fatto riferimento a livello ufficiale alla sua futura personalizzazione software. La prima conferma è arrivata nel corso di un evento, in cui è stato messo in mostra il logo della MIUI 15.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina, nel corso di una presentazione tenutasi in Cina nella giornata del 5 agosto 2023, sul palco è stata fatta vedere l'immagine a cui potete dare un'occhiata anche in calce alla notizia. Certo, quest'ultima non consente di comprendere essenzialmente nulla in più in merito a quale sia la direzione intrapresa da Xiaomi, ma il fatto che il brand abbia "rotto il silenzio" sul progetto è comunque rilevante.

Vale però la pena ricordare che per ora non c'è una data di lancio ufficiale, dunque bisognerà attendere per saperne di più da parte del ben noto brand. Questo vale anche per le funzionalità che verranno introdotte dalla futura "grande versione" della popolare personalizzazione software di Xiaomi, che per il momento rimangono sconosciute.

Dall'evento emerge comunque che uno dei primi smartphone a ottenere il tutto sarà Redmi K60 Ultra, ma è ancora presto per potersi sbilanciare in modo importante in merito a quali saranno effettivamente i dispositivi compatibili dalle nostre parti. Tuttavia, le prime giornate di agosto 2023 ci hanno quantomeno fornito alcuni dettagli in più sulla MIUI 15.