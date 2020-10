Xiaomi introduce RAMDISK, la tecnologia che usa la RAM come memoria interna

Dopo il lancio del Xiaomi Mi 10 Ultra nell’agosto scorso non si è parlato molto della nuova tecnologia offerta dall’azienda cinese, ovvero RAMDISK. Questa feature permette di sfruttare le elevate velocità di lettura e scrittura fornite dalla RAM di tipo L per utilizzare questa memoria come spazio d’archiviazione interno: ecco come funziona.

Attualmente disponibile soltanto nel Mi 10 Ultra, ma potenzialmente in arrivo anche per altri smartphone Xiaomi con RAM di tipo L, RAMDISK consente l’installazione e il caricamento rapido di applicazioni e giochi salvando dal 40 al 60% del tempo rispetto alla memoria interna del dispositivo: l’archiviazione UFS 3.1 infatti non supera la velocità di 1,7 GB/s durante la lettura e di 0,75 GB/s durante la scrittura, mentre questa RAM raggiunge velocità fino a 44 GB/s.

Ovviamente RAMDISK non riserva tutta la RAM in dotazione per questa attività: dei 16 GB di RAM LPDDR5 presenti, soltanto circa il 50% viene sfruttato per installare app, giochi e altri contenuti, ma anche per disinstallarli in pochissimi secondi. C’è però un “inghippo”: i dati memorizzati nella RAM rimarranno soltanto fino allo spegnimento e al riavvio del dispositivo, processi che causeranno la rimozione di ogni prodotto installato tramite RAMDISK in precedenza; per far fronte a questo problema basta installare le app con questa funzionalità per poi trasferirli alla memoria interna.

Se siete in possesso di un Mi 10 Ultra e volete usare RAMDISK vi basterà andare nel Game Center e installare la feature, che però attualmente risulta funzionante solo per pochi giochi. Xiaomi sembrerebbe dunque prendersi tempo per svilupparla come si deve, senza causare alcun problema agli utenti e alla loro esperienza d’uso.

Nel mentre dall’azienda cinese stanno anche arrivando i nuovi auricolari TWS Xiaomi Mi Air 2 Pro con cancellazione attiva del rumore.