Xiaomi introdurrà l'espansione virtuale della RAM con MIUI 13

L’aggiornamento a Redmi Note 10 Pro 5G che ha aggiunto 2 GB di RAM virtuale era solo il primo segnale di quello che è evidentemente il chiaro futuro di MIUI su smartphone Xiaomi: a partire da MIUI 13, infatti, il colosso cinese offrirà per alcuni smartphone specifici la possibilità di espandere virtualmente la memoria RAM in dotazione.

Il noto insider Digital Chat Station ha svelato che con il nuovo software MIUI 13 verrà introdotta la RAM virtuale sugli smartphone Xiaomi dotato di chipset Snapdragon 888, Snapdragon 870 e Snapdragon 865; di conseguenza, almeno per una fase iniziale i modelli che effettivamente necessiterebbero maggiormente dell’espansione virtuale della RAM, che comunque si limiterà a 3 GB aggiuntivi, per migliorare le prestazioni verranno lasciati indietro. Non è da escludersi, in ogni caso, un'espansione ulteriore in futuro.

Non mancano, però, anche altre novità interessanti: MIUI 13, stando anche a quanto segnalato da Weibo Panda, dovrebbe portare con sé caratteri e animazioni ridisegnati, nuove icone delle applicazioni, sfondi inediti, la possibilità di eseguire i videogiochi in finestra e suoni altrettanto nuovi. Insomma, tanti elementi interessanti che sicuramente faranno piacere ai possessori di smartphone Xiaomi.

Al momento, comunque, Xiaomi non ha ancora annunciato il lancio della MIUI 13 e queste indiscrezioni vanno sempre prese con le pinze, sebbene per la RAM virtuale ci siano già stati i primi segnali con MIUI 12.5. Tra l’altro, anche OPPO ha lanciato la tecnologia “RAM+” per rendere parte dello spazio d’archiviazione come memoria RAM, fino a un massimo di 7 GB.

Restando nel mondo Xiaomi, la società dovrebbe avviare nel 2022 la produzione di massa del caricabatterie HyperCharge da 200 W.