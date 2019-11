Xiaomi Italia festeggia il primo milione di smartphone venduti nel 2019

Si apre all'insegna delle celebrazioni il mese di Novembre per Xiaomi Italia. La divisione del nostro paese del popolare marchio d'elettronica ed informatica infatti attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook ha annunciato di aver distribuito un milione di smartphone nel 2019. Il traguardo è stato raggiunto in poco più di dieci mesi.

"Sapevate di essere tantissimi, vero? Da inizio 2019 a Ottobre abbiamo raggiunto questo incredibile risultato, che testimonia tutto il vostro supporto. Ancora una volta possiamo solo dire... Grazie Mi Fan!" è il messaggio che accompagna l'immagine su cui campeggia il gigantesco "1M".

Xiaomi non ha diffuso dati in merito allo smartphone preferito dagli italiani, ma è indubbio che la popolarità della società sia aumentata esponenzialmente grazie ai prezzi accessibili dei dispositivi e le specifiche tecniche dei top di gamma, che non hanno nulla da invidiare a quelle dei marchi più famosi.

Un impulso importante per il raggiungimento di tale traguardo lo hanno avuto anche le offerte proposte dalle varie catene di distribuzione come Amazon. Lampante è l'esempio di Redmi Note 7, che in occasione del Prime Day ha raggiunto il suo minimo storico diventando ancora più un best buy.

Nella giornata di domani, 5 Novembre, Xiaomi dovrebbe presentare il nuovo Mi Note 10 che avrà una fotocamera da 108 megapixel.