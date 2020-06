Xiaomi, parte 'la settimana Redmi': fino al 36% di sconto sugli smartphone

E' ufficialmente partita, sullo store ufficiale di Xiaomi, "la settimana Redmi", che si concluderà il 14 Giugno e consente di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi smartphone della linea Redmi, su cui è possibile risparmiare fino al 36%.

Tra le offerte speciali citiamo il Redmi Note 8 Pro, nella configurazione con 6GB di RAM e 64GB di storage, a 199,90 Euro, rispetto ai 259,90 Euro di listino. Sul Redmi Note 8T invece è proposto uno sconto del 24%, ed il modello con 4GB di RAM e 128GB di memoria è disponibile a 189,90 Euro, dai 249,90 Euro precedenti, mentre se si sceglie la variante 4/64GB si risparmia il 26% ed è disponibile a 169,90 Euro.

In sconto anche il Redmi 8: se si opta per il modello 4/64GB si risparmia il 24% e passa a 129,90 Euro (rispetto ai 169,90 Euro di listino), mentre sul Redmi 8 3/32GB è proposto uno sconto del 27% a 109,90 Euro.

In offerta però troviamo anche i nuovi arrivi, come la serie Redmi Note 9. Ad esempio sul Redmi Note 9 3/64GB è possibile risparmiare 14,99 Euro ed è disponibile a 199,90 Euro con la Redmi Power Bank da 10.000 mAh in regalo.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.