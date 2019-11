Xiaomi lancerà nel 2020 i primi modelli di TV OLED

A quanto pare, il 2020 sarà un anno fondamentale per il comparto televisivo di Xiaomi. La società non solo porterà Mi TV in Italia, di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine, ma dovrebbe anche aumentare il proprio impegno nel settore, allo scopo di dare l'assalto a giganti come Samsung, LG e Philips.

Il dirigente Li Xiaoshuang infatti ha affermato che la compagnia ha intenzione di lanciare i primi televisori OLED della lineup nel primo trimestre del prossimo anno. I dettagli tecnici non sono ancora noti, ma Xiaomi si unirà a produttori di TV cinesi come Hisense e Skyworth, che già da tempo stanno puntando sulla tecnologia.

E' probabile che il debutto sia in programma con Mi TV 6, dal momento che la quinta generazione è stata annunciata proprio qualche giorno fa ed includono pannelli 4K da 55, 65 e 75 pollici, con supporto all'8K, Dolby Atmos, DTS ed HDR10+.

In Italia invece arriverà la gamma Mi TV 4, con la versione Mi TV 4S da 55 pollici e 43 pollici, mentre l'Mi TV 4A sarà disponibile con schermo da 32 pollici. Il prezzo di partenza è di 179 Euro per il modello più piccolo, mentre quello da 43 pollici costerà 349 Euro e la variante da 55 pollici 449 Euro.