Xiaomi lancerà un monitor da gaming da 27 pollici con refresh rate di 165Hz

Xiaomi sarebbe pronta a fare il proprio ingresso anche nel mercato degli accessori da gaming. A quanto pare, infatti, la società cinese starebbe lavorando su un monitor da gaming da 27 pollici con refresh rate di 165Hz.

Alcune indiscrezioni riprese da Gizchina riferiscono che il via alla commercializzazione potrebbe partire già a partire da luglio, mentre la versione da 24,5 pollici dovrebbe arrivare a Settembre, seguito a novembre dai monitor 4K da 29,5 e 27 pollici.

La strategia di Xiaomi prevede anche il coinvolgimento del marchio Redmi, il marchio controllato proprio da Xiaomi, che dovrebbe lanciare un monitor consumer da 27 pollici, e due da gaming da 23,8 e 27 pollici. A riguardo però non sono arrivate novità in merito alle possibili date di lancio.

Nello stesso rapporto si parla anche del nuovo caricabatterie Type-C da 65W, in grado di caricare un MacBook Pro da 13 pollici in 1 ora e 50 minuti ed un Mi Notebook Pro da 15,6 pollici in 2 ore e 25 minuti. A livello di dimensioni è il 27% più piccolo rispetto al caricatore PD da 65W della precedente generazione, ed è caratterizzato da un design ergonomico che consente di inserirlo facilmente nelle borse e valigie.

La notizia più interessante è però senza dubbio rappresentata dai monitor. Insomma, dopo Xiaomi Redmi 9 sono in arrivo altri prodotti.