Xiaomi lancerà il suo primo smartphone pieghevole sul mercato nel 2021?

Xiaomi non sta pensando soltanto al suo smartphone con fotocamera sotto al display, che andrà a lottare con il diretto concorrente ZTE Axon 20 5G, ma anche al suo primo smartphone pieghevole di cui era già trapelato un teaser online grazie a Tom Warren e che, secondo alcuni media cinesi, potrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2021.

Nel video caricato su YouTube e condiviso su Weibo dal presidente di Xiaomi Lin Bin si vede quest’ultimo utilizzare un dispositivo simile a un tablet, ma che poi diventa con un movimento semplice un telefono in grado di piegarsi da entrambi i lati. Secondo Lin Bin un dispositivo di questo tipo permetterà di far fronte a molte sfide tecniche tra cui le cerniere per far piegare lo schermo, l’adattamento dell’interfaccia MIUI, la tecnologia a matrice flessibile e altro ancora.

Dopo quel teaser non si è parlato molto di quello smartphone, fino alla data odierna 3 settembre 2020 in cui il sito MyDrivers ha rilanciato nuovi rumor secondo cui Xiaomi sarebbe pronta a lanciarlo il prossimo anno. Probabilmente l’azienda si è focalizzata su questo nuovo modello piuttosto che su Xiaomi Mi Mix Alpha che, sfortunatamente, non verrà più prodotto e dunque non arriverà sul mercato. Sarà un foldable accessibile e di successo, o la concorrenza di Samsung e Motorola si rivelerà più forte del previsto con i nuovi modelli in arrivo?

Intanto, anche OPPO ha depositato i primi brevetti del suo smartphone pieghevole, di cui sono comparsi online alcuni render molto interessanti.