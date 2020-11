Xiaomi lancerà tre nuovi modelli di Redmi Note 9? Ci sono 120Hz e 108MP?

Una delle gamme di smartphone più popolari di Xiaomi potrebbe presto ricevere un modello con schermo a 120 Hz. Potrebbe trattarsi di una novità interessante, in quanto sappiamo bene che questa caratteristica è in grado di aggiungere quel tocco di fluidità in più che non guasta mai.

Stando anche a quanto riportato da GSMArena, la famiglia che sta per vedere il lancio di una variante con display a 120 Hz sarebbe Redmi Note 9. Infatti, nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci di corridoio secondo le quali Xiaomi starebbe per portare in Cina tre modelli 5G proprio per quel che concerne questa gamma di smartphone. Tra i modelli coinvolti, ci dovrebbe essere uno smartphone con uno schermo IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD (2400 x 1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz (possibile la presenza di una funzionalità che adatta la frequenza di aggiornamento a seconda delle esigenze dell'utente).

Vi ricordiamo che i modelli di questa famiglia arrivati da noi, ovvero Redmi Note 9 (che abbiamo recensito a fine maggio 2020), Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9S, dispongono tutti di un display con refresh rate "standard", ovvero pari a 60 Hz. Insomma, si tratterebbe di un passo in avanti importante per questa gamma.

Per il resto, i rumor descrivono il fatto che uno dei tre dispositivi Redmi Note 9 che dovrebbero arrivare presto in Cina potrebbe montare un sensore fotografico da 108MP di Samsung. Sembra che il lancio per il mercato cinese sia fissato per questo mese di novembre 2020, quindi presto dovremmo saperne di più. Tuttavia, al momento non è chiaro se questi modelli arriveranno anche in altri mercati. Staremo a vedere.