Xiaomi lancia la 12T Series: sul Pro c'è la fotocamera da 200 megapixel

Xiaomi, in occasione dell’evento tenuto a Monaco di Baviera presso il BMW Welt, ha presentato la nuova gamma di smartphone Xiaomi 12T Series, caratterizzato da un nuovo sistema di imaging ed una batteria più potente.

Su Xiaomi 12T troviamo una tripla fotocamera con lente principale da 108 megapixel, ultrawide da 8 megapixel e macro da 2 megapixel. Con lo Xiaomi 12T Pro però la società asiatica si è spinta ancora oltre grazie alla fotocamera provvista di in-sensor zoom 2x che può sfruttare l’ampio sensore da 1/1,22” pollici che rende i ritratti ancora più precisi; Xiaomi ha anche migliorato la fotografia notturna e la messa a fuoco rapida grazie al sistema d’imaging da 200 megapixel supportato dall’intelligenza artificiale. In quest’ottica si inserisce Xiaomi ProCut, che migliora lo scatto iniziale, e l’Ultra Boost che come suggerisce il nome permette di scattare in rapida sequenza più fotografie (30).

Passando all’autonomia, la serie Xiaomi 12T è provvista di una cella da 5000 mAh con HyperCharge da 120W, in grado di caricare il 100% della batteria in 19 minuti. Xiaomi parla di 13,5 ore di autonomia, supportata anche dal sistema AdaptiveCharge che memorizza le abitudini quotidiane degli utenti.

Su Xiaomi 12T troviamo il processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra, mentre sul modello Pro è presente lo Snapdragon 8+ Gen 1 a 4nm. Il display è CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 1220p ed AdaptiveSync che regola dinamicamente il refresh rate in base ai contenuti visualizzati.

Passando alla disponibilità, in Italia sarà possibile preordinare pre-ordinare Xiaomi 12T Series nelle colorazioni Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver già da domani. Xiaomi 12T Pro sarà disponibile nella versione da 12GB+256GB a 899,9 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia e nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo.

Anche Xiaomi 12T arriverà in doppia configurazione da 8GB+128GB al prezzo di 649,9 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia e da 8GB+256GB a 599,9 euro, disponibile su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo.

Sarà inoltre possibile approfittare delle seguenti offerte:

Dal 5 al 21 ottobre Xiaomi 12T da 8GB+256GB sarà in vendita a 649,9 euro in bundle con un prodotto a scelta tra Mi Smart Air Fryer 3.5L, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Pet Food Feeder, mentre Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro in bundle con Redmi Pad. Su Amazon invece Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 12GB+256GB sarà acquistabile in bundle con Redmi Pad.

Per la prima settimana Xiaomi 12T da 8GB+128GB su mi.com e presso Xiaomi Store Italia sarà acquistabile al prezzo early bird di 499,9 euro, mentre Xiaomi 12T Pro da 12GB+256GB a 749,9 euro.

Insomma, come sempre al momento del lancio dei nuovi prodotti, Xiaomi propone un’ampia gamma di promozioni legate a bundle con altri dispositivi del proprio ecosistema.